Brekalo na pragu prelaska u njemačkog drugoligaša

Josip Brekalo (27) mogao bi uskoro promijeniti sredinu i karijeru nastaviti u berlinskoj Herthi. Kako piše nogometni insajder Fabrizio Romano, njemački drugoligaš već je započeo pregovore s Real Oviedom, a interes za hrvatskog krilnog napadača pokazuju i pojedini, zasad neimenovani, talijanski klubovi.

Brekalo je prošlog ljeta stigao u Oviedo kao slobodan igrač nakon odlaska iz Fiorentine, no u Španjolskoj se nije uspio nametnuti. Uglavnom je ulazio s klupe, skupio 15 nastupa i postigao jedan pogodak, dok se Oviedo trenutačno nalazi na dnu ljestvice La Lige s 13 bodova, čak devet manje od zone spasa.

Nogometni put započeo je u Dinamu, koji ga je s 18 godina prodao Wolfsburgu za deset milijuna eura. U njemačkom klubu proveo je razdoblje do 2023., upisavši 129 nastupa, 22 gola i 19 asistencija, uz posudbe u Stuttgart i Torino. Fiorentina ga je potom dovela za 1,7 milijuna eura, ali ni ondje nije ostavio veći trag – u 29 nastupa zabio je jedan gol, a vrijeme je provodio i na posudbama u Hajduku i Kasimpaši prije dolaska u Oviedo.

Posljednjih godina njegova karijera ide silaznom putanjom, što je rezultiralo i ispadanjem iz kombinacija hrvatske reprezentacije, za koju je odigrao 35 utakmica i zabio četiri pogotka. Prema Transfermarktu, trenutačna tržišna vrijednost mu iznosi 2,5 milijuna eura.

Hertha, nekadašnji bundesligaš, trenutno je sedma u 2. Bundesligi i još uvijek konkurira za povratak u elitni rang. Momčad vodi trener Stefan Leitl, ukupna vrijednost ekipe procijenjena je na 62,33 milijuna eura, a najskuplji igrač je 16-godišnji veznjak Kennet Eichhorn, vrijedan čak 20 milijuna eura.

Budući da Brekalo ima ugovor s Oviedom do ljeta 2027., Hertha bi ga morala otkupiti ili bi do transfera došlo sporazumnim raskidom ugovora. Inače, najskuplji transfer u povijesti berlinskog kluba bio je dolazak Lucasa Tousarta 2019. godine za 25 milijuna eura.

