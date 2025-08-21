Bournemouth predstavio novo pojačanje: Stiže iz Bundeslige

Podijeli :

REUTERS/Thilo Schmuelgen via Guliver Image

Marokanski reprezentativni napadač Amine Adli, koji je karijeru započeo u Toulouseu, napustio je Bayer Leverkusen i potpisao petogodišnji ugovor s Bournemouthom, objavio je klub iz Premier lige u četvrtak.

Dvadesetpetogodišnji Adli mogao bi debitirati u Premier ligi ovog vikenda nakon što je igrao u Ligue 1 i Ligue 2 s TFC-om, a zatim u Njemačkoj počevši od 2021. godine.

Adli je s Bayerom osvojio dvostruki naslov prvaka Bundeslige i DFB Pokal u sezoni 2023./24. pod vodstvom Xabija Alonsa. Za klub je odigrao 143 utakmicu i zabio 23 gola te upisao 25 asistencija.

Prema pisanju medija, Bournemouth je platio 29 milijuna eura kako bi otkupio preostale tri godine Adlijevog ugovora s Bayerom.

“On je netko tko je igrao na najvišoj razini, a njegove ambicije savršeno se podudaraju s našima”, izjavio je Tiago Pinto, voditelj nogometnih operacija u Bournemouthu.

Adli će ujedno postati i prvi Marokanac u povijesti Bournemoutha.