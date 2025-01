Borussia otkrila popis želja za vezni red, Dinamov dvojac na vrhu liste prioriteta

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver Images

Nuri Sahin, trener Borussije Dortmund, izrazio je želju za pojačanjima na pozicijama lijevog beka i veznog igrača, objavio je Sky.

“S obzirom na to da je Felix Nmecha nedavno morao igrati na poziciji ‘šestice’, Marcel Sabitzer je u slabijoj formi, a Emre Can često pomaže u obrani, BVB traži dinamičnog i snažnog veznjaka koji bi povezivao obranu i napad”, otkrili su njemački insajderi Patrick Berger i Jonas Gerhartz.

Kandidati za vezni red

Među imenima koja se spominju su Jobe Bellingham (19, Sunderland), James McAtee (22, Manchester City), Andrija Maksimović (17, Crvena zvezda) te Dinamov dvojac Martin Baturina (21) i Petar Sučić (21). Ovo nije prvi put da se hrvatski igrači iz Dinama povezuju s Borussijom, a interes za njima ponovno je aktualan.

Engleski novinar Ronan Murphy ranije je za Football Transfers napisao: “Mediji prikazuju Baturinu kao najveći talent zagrebačkog Dinama, ali u nogometnim krugovima vlada drugačiji osjećaj.”

Direktor Borussije Lars Ricken također je komentirao Sučića: “Razgovarao sam s Markom Marićem, sportskim direktorom Dinama, koji smatra da je Sučić najbolji igrač kluba. Nažalost, bio je ozlijeđen kada smo igrali u Zagrebu.”

Veliki interes za Baturinu

Dinamo je prošlog ljeta odbio ponudu Fiorentine za Baturinu, a za njega se sada zanimaju Real Madrid, Manchester City, PSG, Manchester United, Liverpool i Atletico Madrid. Zagrebački klub potvrdio je kako ga neće prodavati u zimskom prijelaznom roku. Ove sezone Baturina ima 23 nastupa, dva gola i sedam asistencija, a Transfermarkt procjenjuje njegovu vrijednost na 20 milijuna eura. Njegov ugovor vrijedi do ljeta 2028.

Sučićeva vrijednost i odbijena ponuda

Talijanski Como ljetos je za Sučića ponudio devet milijuna eura, no Dinamo je tu ponudu odbio. Sučić je ove sezone odigrao 17 utakmica, postigao tri gola i upisao dvije asistencije, no dio sezone propustio je zbog ozljede metatarzalne kosti. Njegova vrijednost na Transfermarktu procijenjena je na 12 milijuna eura, a ugovor također traje do 2028.

Obojica igrača su hrvatski reprezentativci. Baturina je dosad upisao devet nastupa za seniorsku reprezentaciju, dok Sučić ima pet nastupa.