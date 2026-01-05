Borna Sosa odbio priliku za povratak u Bundesligu?

Podijeli :

EveryxSecondxMediax via Guliver

Hrvatski branič, čini se, ne želi mijenjati klub.

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa privukao je pažnju njemačkog Mainza, kluba sa samog začelja Bundeslige koji očajnički traži pojačanja u borbi za ostanak. Međutim, 27-godišnji lijevi bek trenutno ne razmišlja o povratku u Njemačku, unatoč skromnoj minutaži u engleskom Crystal Palaceu.

Prema pouzdanim izvorima, uključujući Floriana Plettenberga, novinara njemačkog Sky Sportsa, Mainz je krajem prošle godine uputio upit londonskom klubu za Sosine usluge, vjerojatno u obliku posudbe. Mainz se nadao da bi poznato bundesligaško okruženje moglo privući hrvatskog igrača koji pokušava revitalizirati svoju karijeru.

Sosa je ljetos stigao u Crystal Palace iz Ajaxa za oko 2,3 milijuna eura, potpisavši ugovor do 2028. godine. U Premier ligi uglavnom služi kao zamjena za Tyricka Mitchella, što rezultira rijetkim nastupima. Dosad je sakupio tek 590 minuta u svim natjecanjima kroz ukupno 12 nastupa. Unatoč tome, Sosa je zadovoljan životom u Londonu i zasad odbija ideju o odlasku.

Veća minutaža bila bi ključna za njegove šanse na predstojećem Svjetskom prvenstvu 2026., gdje bi redovita igra mogla učvrstiti njegovo mjesto u reprezentaciji Hrvatske. Za Vatrene je dosad odigrao preko 27 utakmica i postigao dva pogotka, a bio je važan dio momčadi koja je osvojila broncu na SP-u 2022.

Plettenberg ističe da Sosa trenutno nema namjeru mijenjati klub, ali situaciju označava kao jednu od onih koje treba pratiti tijekom siječanjskog prijelaznog roka. Mainz, koji je nakon jesenskog dijela sezone na začelju ljestvice s minimalno bodova, mora se okrenuti alternativama u potrazi za spasom.

Sosina bundesligaška karijera ostaje nezaboravna. U dresu Stuttgarta odigrao je 93 utakmice, postigao tri gola i upisao impresivnih 26 asistencija, što ga je učinilo jednim od najboljih braniča lige. Hoće li ipak popustiti pod pritiskom za većom minutažom ili će se boriti za mjesto u Premier ligi? Siječanj bi mogao donijeti odgovor.