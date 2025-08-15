Bomba iz Italije: Modriću se u Milanu pridružuje suigrač iz reprezentacije?!

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (25), branič koji može igrati na desnom beku i stoperu, nalazi se na meti Milana u završnici prijelaznog roka, prenosi Bild.
Igrač Bayerna, u kojem je od 2017. kada je stigao u kadetski sastav, prošle sezone je u 21 utakmici za Bavarce postigao jedan pogodak i upisao dvije asistencije.
Za Hrvatsku ima 24 nastupa, a Transfermarkt ga procjenjuje na 32 milijuna eura, što bi mogla biti previsoka cifra za Milan.
Talijanski klub, u čijim je redovima od ljeta i legendarni veznjak Luka Modrić (39), već je doveo 20-godišnjeg švicarskog braniča Zacharyja Athekamea iz Young Boysa za 10 milijuna eura, ali želi i Stanišića kako bi dodatno osigurao desnu stranu obrane.
