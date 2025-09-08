Bivši trener Danske preuzima Bayer Leverkusen

Riječ je o Kasperu Hjulmandu, bivšem treneru Danske. 53-godišnji stručnjak na klupi nordijske reprezentacije bio je od 2020. godine te je izgradio uspješnu reprezentaciju koja je bila neugodan protivnik svim ekipama.

Što se tiče klupskog nogometa, bio je trener Lyngbyja, FC Nordsjællanda i Mainza. Tako se nakon 10 godina vraća u Bundesligu.

🚨🔴⚫️ All documents are ready for Kasper Hjulmand to become new Bayer Leverkusen head coach. Danish 53 year old manager wins the race to be the new manager and will sign in time for first training session in 48h. Hjulmand has accepted all conditions of the contract. pic.twitter.com/bgyqeYTGvi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2025

Bundesligu ćete sljedeće četiri godine moći pratiti ekskluzivno na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.