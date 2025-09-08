Bivši trener Danske preuzima Bayer Leverkusen

Nakon lošeg početka sezone Bayer Leverkusen je uručio otkaz Eriku Ten Hagu koji je tako nakon Manchester Uniteda odradio još jedan loš mandat. Apotekari su brzo pronašli zamjenu za Nizozemca.
Riječ je o Kasperu Hjulmandu, bivšem treneru Danske. 53-godišnji stručnjak na klupi nordijske reprezentacije bio je od 2020. godine te je izgradio uspješnu reprezentaciju koja je bila neugodan protivnik svim ekipama.
Što se tiče klupskog nogometa, bio je trener Lyngbyja, FC Nordsjællanda i Mainza. Tako se nakon 10 godina vraća u Bundesligu.
