Bivša švicarska reprezentativka postala prva direktorica u povijesti Bundeslige

Podijeli :

xDavidxInderliedx via Guliver Image

Bivša švicarska nogometna reprezentativka Tatjana Haenni postala je prva žena koja postavljena za izvršnu direktoricu u klubu njemačke Bundeslige, nakon što je u srijedu imenovana na tu dužnost u RB Leipzigu.

Haenni je nakon igračke karijere skupila dragocjeno iskustvo obnašajući više od desetljeća razne dužnosti vezane za ženski nogomet u Međunarodnoj nogometnoj federaciji (FIFA).

Bila je zadužena i za ženski nogomet u Švicarskom nogometnom savezu, a prije imenovanja na dužnost izvršne direktorice RB Leipziga bila je sportska direktorica u američkoj Nacionalnoj ženskoj nogometnoj ligi (NWSL).

“U našim je razgovorima impresionirala nas i odbore svojom stručnošću, kao i kombinacijom specijalističkog znanja, snage vođenja i strateškog razmišljanja”, rekao je , predsjednik nadzornog odbora RB Leipziga Oliver Mintzlaff u klupskom priopćenju.

Haenni će preuzeti dužnost 1. siječnja 2026.

RB Leipzig se trenutno nalazi na drugom mjestu u Bundesligi, s osam bodova zaostatka za vodećim Bayernom. Bundesliga će ući u zimsku stanku između 21. prosinca i 9. siječnja.

“Jako se veselim ovoj novoj ulozi. Uvjeren sam da uz snažan timski rad i fokus na snage RB Leipziga možemo iskoristiti značajan potencijal. Želim da zajedno nastavimo ići putem uspjeha i ostvarimo naše ambiciozno zacrtane ciljeve”, izjavila je 59-godišnja Haenni.