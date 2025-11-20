Bild: Zvijezda Borussije i Njemačke napušta klub zbog neslaganja s Kovačem

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Krilni napadač Borussije Dortmund i njemačke reprezentacije Karim Adeyemi pred odlaskom je iz kluba s kojim ima ugovor do 2027. godine.

Kako objašnjava Bild, njegov je agent već u pregovorima s Interom i Manchester Unitedom te dodaje:

“Adeyemijevi emotivni ispadi i sukobi s trenerom Nikom Kovačem doveli su do toga da se njegov staž u Dortmundu bliži kraju”.

Adeyemi nije postigao gol niti asistenciju od kraja rujna, 25. listopada je Niko Kovač osudio njegovo ponašanje kada je tijekom pobjede protiv Kolna pri izlasku s terena bacio bocu s vodom prema klupi. Tenzije su se nastavile i tijekom remija s Hamburgom u posljednjem kolu Bundeslige kada ga je Kovač zamijenio u 66. minuti.

Nogometaš je nedavno angažirao agenta Jorgea Mendesa koji bi mogao odigrati ključnu ulogu u potencijalnom transferu.