Bild: Tottenham stvara probleme HSV-u oko dovođenja Vuškovića

Luka Vušković (18) trebao bi karijeru nastaviti na posudbi u HSV-u, no prema pisanju Bilda, Tottenham zasad koči realizaciju transfera.
Iako još nije debitirao za londonski klub i trenutačno je tek četvrti stoper u momčadi iza Cristiana Romera, Mickyja Van de Vena i Kevina Dansa, Spursi nisu sigurni žele li ga pustiti.
Za Vuškovića, koji je u lipnju debitirao za hrvatsku A reprezentaciju protiv Češke, odlazak u Hamburg značio bi priliku za redovitu minutažu, a klub ga prati već dvije godine.
Mladi branič karijeru je počeo u Hajduku, gdje je zaigrao samo dva dana nakon 16. rođendana. Splićani su ga prije dvije godine prodali Englezima za nešto više od 11 milijuna eura, a potom je posuđen Radomiaku, za koji je zabio tri gola u 14 utakmica.
Prošle sezone igrao je u belgijskom Westerlou, gdje je upisao 36 nastupa i čak sedam golova.
