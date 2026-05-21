Bild rangirao trenere Bundeslige, šestoricu smatraju boljim od Kovača

Njemački Bild je ocijenio trenere Bundeslige na kraju sezone.

Iako je Niko Kovač s Borussijom Dortmund sezonu završio na drugom mjestu, Nijemci su ga smjestili na sedmo mjesto. Najviša moguća ocjena je 1 koju nije dobio nitko, dok je najniža 5.

Jedinicu su, ali s uz dodatan minus, dodijelili Vincentu Kompanyju koji je s Bayernom osvojio naslov i stigao do polufinala Lige prvaka, Julian Schusteru koji je Freiburg doveo do finala Europa lige te Sebastian Hoenessu kojeg sa Stuttgartom čeka finale Kupa.

Ispred Kovača su s ocjenama 2+ još Polzin iz HSV-a, Ilzer s klupe Hoffenheima te trener Mainza Urs Fischer. Trener Borussije Dortmund dobio je ocjenu 2, a sedmo mjesto dijeli s trenerima Augsburga i Leipziga.