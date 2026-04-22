Bild lansirao ‘bombu’: Real Madridu ‘zapao za oko’ hit trener koji radi ‘čuda’ u Njemačkoj

U Ligi prvaka Real Madrid je u četvrtfinalu ispao od njemačkog Bayerna, a to je sve ponovno otvorilo i pitanje novog trenera.

Kako navodi Bild, madridski klub ozbiljno prati Sebastiana Hoenessa, aktualnog trenera Stuttgarta, koji je ove sezone oduševio načinom na koji je posložio svoju momčad.

Prema informacijama njemačkog novinara Christiana Falka, Hoeness se već nalazi na internoj listi kandidata Reala.

“Prema našim informacijama, njemački trener Sebastian Hoeness (43), iz Stuttgarta, nalazi se na internoj listi kandidata Real Madrida. Real ga pomno prati. Posebno je zanimljivo kako Stuttgart dominira bez dovođenja velikih zvijezda”, objavio je Falk.

Zasad je riječ samo o interesu, ali naravno da je to i dokaz dobrog trenerskog rada.

Stuttgart se trenutačno nalazi na četvrtom mjestu Bundeslige i vodi borbu za plasman u Ligu prvaka. Ispred su samo Leipzig, Borussia Dortmund i Bayern.