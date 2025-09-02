BiH napadač otpisan u klubu iz Bundeslige, još može stići u HNL

Podijeli :

Guliver Image

Bosanski napadač našao se u problemu.

Imad Rondić (26) planirao je odlazak iz Kolna, ali je to sve propalo, pišu to njemački mediji. Zbog svega je prebačen je u U-21 momčad gdje će trenirati do daljnjeg.

Rondić je u Koln stigao početkom godine iz poljskog Widzewa Lodza za 1,5 milijuna eura. Sadašnji šef sportskog sektora Thomas Kessler ne računa na njega.

Prema informacijama Bilda, Rondić zarađuje nešto manje od 700 tisuća eura godišnje. Opcije su sada tek zemlje u kojima je prijelazni rok još otvoren – Nizozemska, Austrija i Hrvatska do 5. rujna i Poljska do 8. rujna.

Za Koln je do sada upisao deset nastupa i zabio jedan gol. Igrao je i u Widzewu, Slovanu Liberec, dok je nogometne početke imao u omladinskim pogonima praške Slavije, Sarajeva i Željezničara.