Bayern sprema novi ugovor za svog stopera i u njemu ogromnu otkupnu klauzulu

Francuski reprezentativni stoper Dayot Upamecano (27) trebao bi potpisati novi ugovor s Bayernom, koji bi vrijedio do lipnja 2030. godine, objavili su njemački mediji.

Njemački prvak je već duže vrijeme u pregovorima s francuskim nogometašem, kojem sadašnji ugovor ističe na kraju sezone. Mediji tvrde da će Upamecano uskoro potpisati novi četverogodišnji ugovor s Bayernom , te da bi u njega trebala biti ugrađena odštetna klauzula od 70 milijuna eura, koja bi mogla biti aktivirana u ljeto 2027. godine.

Za Upamecana su veliki interes pokazivali PSG i Real Madrid, a mediji navode da su ta dva kluba obaviještena o tome da je francuski branič odlučio ostati u Bayernu, za kojeg je u četiri i pol godine odigrao 178 utakmica, upisavši šest pogodaka i 11 asistencija.

Upamecano nosi dres Bayerna od ljeta 2021., kada je stigao iz Leipziga u transferu vrijednom 42 milijuna eura. Za francusku reprezentaciju je u 35 utakmica postigao dva gola.

