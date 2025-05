Bayern predstavio pojačanje za novu sezonu

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Za usluge Jonathana Taha interesirali su se Barcelona i Bayern Munchen, a iskusni njemački stoper na koncu se odlučio ostati u svojoj zemlji. Tako je nakon deset godina napustio redove Bayer Leverkusena potpisavši za Baverce.

Tah je u Leverkusen stigao 2015. iz HSV-a te se zadržao sve do danas. Svoj klub vodio je do povijesne titule u Bundesligi, no nije ga to motiviralo da produži ugovor s Farmaceutima.

Odlučio se, kao i mnogi u Bundesligi, na transfer u Bayern. Tah je s Bavarcima potpisao ugovor do 2029. godine, a tamo je otišao kao slobodan igrač.

🚨 Official, confirmed. Jonathan Tah joins FC Bayern on four year contract until June 2029. Free transfer from Leverkusen, confirmed. pic.twitter.com/SeX8hZmrJ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025

