Bayern je doveo prvo veliko pojačanje: Evo koliko ih je koštala zvijezda Maroka

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(AP Photo/Adam Hunger) via Guliver Image

Münchenski Bayern osigurao je veliko pojačanje za novu sezonu. Postignut je potpuni dogovor s PSV Eindhovenom oko prelaska ofenzivnog veznjaka Ismaela Saibarija (25) u redove njemačkog velikana.

Vrijednost cjelokupnog posla iznosi 55 milijuna eura, a marokanski reprezentativac već je ranije dogovorio osobne uvjete s bavarskim klubom. Saibari će potpisati ugovor koji ga veže s Bayernom do ljeta 2031. godine.

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Svestrani 25-godišnji ofenzivni veznjak bio je izričita želja šefa struke Bayerna, Vincenta Kompanyja, koji je inzistirao na njegovu dovođenju. Saibari iza sebe ima fantastičnu klupsku sezonu u kojoj je s PSV-om, igrajući uz Ivana Perišića, dominantno osvojio naslov prvaka Nizozemske.

Službeni liječnički pregledi obavljen je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se Saibari trenutačno nalazi s reprezentacijom Maroka na Svjetskom prvenstvu. Upravo je na Mundijalu dodatno skrenuo pažnju šire nogometne javnosti nakon sjajnog nastupa i pogotka u remiju (1:1) protiv Brazila u New Yorku.

Iako se još uvijek čeka formalna objava klubova, sve je spremno za realizaciju ovog velikog posla koji se već smatra potpuno riješenom stvari.