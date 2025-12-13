Bayern i Leipzig žele Vuškovića, Tottenham poručio da prodaja ne dolazi u obzir

Podijeli :

AymanxAlahmed via Guliver

Hrvatski nogometaš Luka Vušković briljira u dresu HSV-a.

Nogometaš koji je član Tottenhama pokazuje vrlo zrele igre u njemačkom klupskom nogometu, pobudio je interes Bayerna i Leipziga.

U Londonu su itekako svjesni kakav dragulj imaju u svojim redovima, zbog čega su mu već ponudili novi ugovor, iako mu postojeći ističe 2030. No Tottenham je spomenutim njemačkim klubovima da prodaja ne dolazi u obzir.

“Tottenham je odbio ponude nekih od najvećih europskih klubova, među kojima su Bayern i RB Leipzig”, otkriva engleski novinar Graeme Bailey te dodaje:

“U klupskom vodstvu postoje ljudi koji smatraju da bi Vuškovića trebalo povući s posudbe već u siječnju.”