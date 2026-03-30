Bayern doveo talentiranog Austrijanca koji može nastupati za Hrvatsku i BiH

Foto: Bayern Munchen

Bayern Munchen osigurao je dolazak još jednog iznimno talentiranog mladog igrača – 16-godišnjeg Mattea Silvija Marića. Ofenzivni veznjak će na ljeto stići iz Red Bull Salzburga, a s bavarskim klubom potpisao je dugoročan ugovor. U klubu otvoreno ističu zadovoljstvo ovim transferom i vjeruju u njegov veliki potencijal.

“Mattea pratimo već duže vrijeme. On je jedan od najperspektivnijih talenata svoje generacije u Austriji i uvjereni smo da će biti veliko pojačanje za našu akademiju”, poručio je Jochen Sauer, direktor razvoja mladih u Bayernu, te dodao:

“Drago nam je što će Matteo kod nas napraviti sljedeće korake prema seniorskom nogometu. Vrlo smo uzbuđeni zbog njegova razvoja.”

Marić, ofenzivni vezni visok 192 centimetra, vuče korijene iz Kotor Varoša, a već godinama privlači pažnju svojim igrama. Prve ozbiljnije pohvale dobio je nastupajući za BW Linz, nakon čega je napravio očekivan iskorak u sustav Red Bulla prelaskom u Salzburg. Zanimljivo, u ranijoj fazi karijere trenirao je i s Dinamom iz Zagreba.

Njegova statistika dodatno potvrđuje potencijal – u U-15 momčadi Salzburga zabio je 20 golova u samo 11 nastupa. Prema podacima Austrijskog nogometnog saveza, u mlađim kategorijama odigrao je čak 141 utakmicu i postigao 95 pogodaka. S mladom momčadi Salzburga, Lieferingom, osvojio je tri naslova prvaka Austrije u mlađim uzrastima.

Zbog svog podrijetla i mjesta rođenja našao se i u fokusu više reprezentacija. Iako je rođen u Linzu i trenutačno nastupa za mlađe selekcije Austrije, ima pravo igrati i za Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Nastupao je za austrijske U-15 i U-16 reprezentacije, a u rujnu 2025. debitirao je za U-17 vrstu, protiv koje je kasnije upisao nastup i u pobjedi protiv Hrvatske.

Trenutačno je u potpunosti usmjeren na razvoj klupske karijere. Dolazak u Bayernovu akademiju predstavlja velik korak naprijed, a njegov daljnji napredak u jednom od najvećih svjetskih klubova pratit će se s velikim zanimanjem.