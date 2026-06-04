Bayern dogovorio uvjete s reprezentativcima Njemačke i Maroka, čeka se dogovor klubova

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(Photo by Oliver Kaelke/DeFodi Images) via Guliver Image

Nakon osvajanja Bundeslige i njemačkog DFB-Pokala te ispadanja u polufinalu Lige prvaka, Bayern je krenuo u slaganje rostera za sljedeću sezonu.

Već neko vrijeme se priča o dovođenju igrača PSV-a i reprezentativca Maroka Ismaela Saibarija. S Marokancem su već dogovorili uvjete ugovora kako javlja Fabrizio Romano, a preostaje još dogovoriti cifru s klubom Ivana Perišića.

Istu situaciju Bavarci će morati proći i s Nathanielom Brownom, reprezentativcem Njemačke. Lijevi bekEintrachtFrankfurta već je pristao na uvjete koje mu je Bayern ponudio, no još se treba dogovoriti cifra koju će Bavarci platiti Eintrachtu. Njemački novinar Florian Plettenberg navodi kako Eintracht želi 60 milijuna i naglašava kako bi transfer mogao biti doveden u pitanje baš zbog te cifre.

Za mladog beka koji će predstavljati Njemačku na nadolazećem Svjetskom prvenstvu zainteresiran je i Arsenal, aktualni osvajač engleske Premier lige.

Prijelazni rok tek je počeo pa se ne očekuje da će klubovi brzati sa završavanjem transfera. Treba uzeti u obzir i Svjetsko prvenstvo koje redovito usporava ljetne poslove.