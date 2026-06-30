Atletico doveo lijevog beka iz Bundeslige za 20 milijuna eura

Španjolski nogometni reprezentativac Alejandro Grimaldo novi je igrač Atletico Madrida, u koji je došao iz njemačkog Bayera iz Leverkusena, priopćio je španjolski klub u utorak.

“Atletico Madrid i Bayer Leverkusen postigli su dogovor o transferu Alejandra Grimalda, koji je potpisao ugovor do lipnja 2030.”, objavio je klub iz španjolske prijestolnice u priopćenju.

Tridesetogodišnji lijevi bek, koji je rođen u Valenciji, gdje je i započeo nogometnu karijeru, prošao je kroz Barcelonine momčadi u mlađim dobnim kategorijama i četiri sezone igrao za seniorsku B momčad katalonskog diva, a onda je 2016. prešao u lisabonsku Benficu u kojoj se zadržao sedam godina, odigrao 303 utakmice u svim natjecanjima i osvojio četiri naslova prvaka Portugala.

Prije tri godine se pridružio Bayeru i bio jedan od ključnih igrača u osvajanju naslova prvaka Njemačke 2024. pod vodstvom Xabija Alonsa.

“Colchonerosi” su u priopćenju opisali Grimalda kao “svestranog lijevog beka koji se ističe svojom tehnikom i vizijom”. U Atletico dolazi nakon sezone u kojoj je madridski klub ostao bez trofeja, izgubivši u finalu Kupa kralja od Real Sociedada, a u prvenstvu je za Barcelonom zaostao 25 bodova i završio na četvrtom mjestu.

Grimaldo je sa španjolskom reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu, a sudjelovao je prije dvije godine u osvajanju naslova europskog prvaka. U tri utakmice grupne faze na svom prvom SP-u ostao je bez nastupa.