Arsenal već potrošio oko 300 milijuna na pojačanja, sad žele još jedno

Iako su potrošili skoro 300 milijuna eura na nove igrače, uprava Arsenala dovodi još jedno skupo pojačanje, a riječ je o braniču Bayer Leverkusena Pieru Hincapieju (23), objavili su britanski mediji.
Budući da poljski reprezentativac Jakub Kiwior, koji može igrati lijevog braniča i stopera, odlazi u Porto, “Topnici” su odlučili dovesti adekvatnu zamjenu i izbor je pao na odličnog Ekvadorca. Hincapie, također, pokriva obje pozicije, kao i Kiwior, a u Leverkusen je stigao prije četiri godine iz argentinskog Talleresa u transferu vrijednom šest milijuna eura.
Ugovor s “Apotekarima” mu vrijedi do lipnja 2029. godine, a odštetna klauzula iznosi 60 milijuna eura. No, Arsenal će tek sljedeće godine morati platiti cjelokupni iznos odštete, jer Hincapie prvo dolazi na jednogodišnju posudbu u engleski klub.
