Arsenal prodao golmana u klub Hrvata koji je jedva izborio ostanak u Bundesligi

xEibner-Pressefoto/MarcelxvonxFehrnx EP_MFN via Guliver Image

Arsenal je u utorak navečer osvojio Premier ligu nakon što je Bournemouth remizirao s Manchester Cityjem, a u subotu su već krenuli u slaganje rostera za sljedeću sezonu.

Prvi potez nije bio drastičan sjevernolondonski klub jer su prodali vratara, donedavnu treću opciju, u Werder Bremen.

Riječ je o Karlu Heinu, “jedinici” estonske reprezentacije koji je ove sezone proveo na posudbi u Werderu. Upisao je tek dva nastupa te se dobro predstavio navijačima, no zadobio je ozljedu zbog koje je van kadra još od 21. ožujka.

Werder je za njegove usluge Arsenalu dao tri milijuna eura. Neće to napraviti velike preinake u rosteru Arsenala koji je ove sezone na poziciju drugog vratara doveo Kepu Arizzabalagu te na poziciju trećeg golmana mladog Engleza Tommyja Setforda.

Tako Hein, Estonac koji je u Arsenal stigao 2018. godine kao 16-godišnjak, najvjerojatnije neće ni biti zamijenjen u nadolazećem prijelaznom roku. Hein će sljedeće sezone, kao i ove, biti suigrač hrvatskog mladog reprezentativca Patricea Čovića.

