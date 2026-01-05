Alarmi prekinuli sastanak Borussije Dortmund, evo što je omelo Kovača i momčad

Podijeli :

Guliver image

Borussia Dortmund Nike Kovača nalazi se na zimskim pripremama u španjolskoj Marbelli, a neobična im se situacija dogodila na timskom sastanku nakon jutarnjeg treninga.

Kako objašnjava Bild, glasna i istovremena zvonjava nakratko je prekinula uobičajeni raspored i izazvala pomutnju među prisutnima u 14:42 kada su svima zazvonili alarmi na mobitelima.

Poruka koja se oglasila bilo je službeno upozorenje španjolskih vlasti, crveni alarm zbog obilne kiše koja je zahvatila Costa del Sol. Španjolci su tako pozvali građane na oprez te ih savjetovali da izbjegavaju nepotrebne vožnje, ne ulaze u poplavljena područja i pridržavaju se uputa civilne zaštite.

Momčad Borussije Dortmund u tom je trenutku bila u hotelu te im upozorenje nije izazvalo paniku. Situaciju je komentirao i golman Gregor Kobel:

“To nam je prekinulo timski sastanak. Neki su dobili ljutit pogled jer su uopće imali mobitel sa sobom.”