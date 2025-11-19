Adeyemi se ispričao nakon što je kažnjen zbog pokušaja ilegalne kupovine oružja

Podijeli :

Guliver

Njemački nogometni reprezentativac i igrač Borussie Dortmund Karim Adeyemi (23) ispričao se klubu i reprezentaciji nakon što je osuđen zbog pokušaja ilegalnog posjedovanja oružja.

Adeyemi je početkom prošle godine preko interneta naručio takozvanu “misterioznu kutiju” koja je sadržavala i predmete koji nisu dopušteni prema zakonima o oružju. Nekoliko mjeseci kasnije paket je dostavljen, ali je završio u policijskoj postaji.

Bild je prije nekoliko dana otkrio kako je protiv njemačkog reprezentativca izdan kazneni nalog zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a državno odvjetništvo kaznilo je Adeyemija sa 450.000 eura. Navodno su u paketu bili bokser i elektrošoker, koji nisu dopušteni bez službene dozvole. U srijedu se o svemu putem društvenih mreža oglasio i sam igrač ispričavši se klubu i reprezentaciji.

“Sigurno ste vidjeli naslove o meni posljednjih nekoliko dana. Nije mi lako o ovome govoriti. Početkom 2024. godine, iz nepažnje i bez ozbiljnog razmišljanja o tome što radim, naručio sam putem interneta takozvanu ‘misterioznu kutiju’. Sadržavala je i predmete koji nisu dopušteni prema zakonima o oružju. Bila je to moja velika pogreška zbog koje mi je jako žao, koja me puno koštala i zbog koje duboko žalim. Znam da sam javna osoba i uzor djeci, zbog čega me još više boli što sam se tako nepažljivo ponašao,” objavio je.

U suradnji sa svojim klubom i Njemačkim nogometnim savezom, 23-godišnjak će sudjelovati u društvenom projektu u Dortmundu i organizirati zajedničke treninge s djecom kao sportsku sankciju.

“Stvar smo shvatili vrlo ozbiljno smo razgovarali s Karimom o njegovom ponašanju. Duboko žali zbog svoje pogreške. Također, treba uzeti u obzir da je morao platiti visoku kaznu, nitko nije ozlijeđen i još uvijek nema kazneni dosje. Karim Adeyemi nam je čvrsto obećao da neće ponoviti takvu pogrešku. Vjerujemo mu da će se toga držati,” kazao je sportski direktor dortmundskog kluba Lars Ricken.

Adeyemi je do sada upisao 11 nastupa za Njemačku.