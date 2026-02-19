Bukayo Saka potpisao novi ugovor: Još uvijek nije ni blizu najplaćenijih igrača Premier lige

Podijeli :

Arsenal FC via X

Engleski reprezentativac Bukayo Saka potpisao je novi petogodišnji ugovor s Arsenalom, prema kojem je postao uvjerljivo najplaćeniji igrač u momčadi, ali će i dalje zarađivati znatno manje od najplaćenijih igrača u Premier ligi.

Londonski Topnici nisu službeno objavili uvjete sporazuma, no engleski mediji ističu da je 24-godišnji krilni nogometaš sada najplaćeniji u momčadi s tjednom plaćom od oko 300.000 funti (oko 343.000 eura).

To je godišnja zarada veća od 15 milijuna funti, odnosno više od 17 milijuna eura. Iza Sake su Kai Havertz (280.000 funti), Gabriel Jesus (265.000 funti), William Saliba (250.000 funti) i Martin Ødegaard (240.000 funti).

Ipak, Saka će zarađivati znatno manje od najplaćenijih igrača Premier lige, napadača Manchester Cityja Erlinga Haalanda (525.000 funti) i zvijezde Liverpoola Mohameda Salaha (400.000 funti).

Saka je ponikao u nogometnoj akademiji Arsenala, a za prvu momčad igra od 2019. godine. Ove sezone odigrao je 34 utakmice u svim natjecanjima, postigao osam golova i upisao sedam asistencija. Ukupno je u dresu Topnika skupio 297 nastupa uz identičan broj golova i asistencija – po 78.