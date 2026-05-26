Budimirova Osasuna smijenila trenera nakon što su jedva ostali u ligi

xAndresxLopezxSheridanxx via Guliver Image

Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koju igra hrvatski napadač Ante Budimir, smijenila je trenera Alessija Liscija (40) nakon pet poraza zaredom u završnici sezone.

“Osasuna i Lisci razilaze se na svojim putovima. Klub želi zahvaliti talijanskom treneru na predanosti, trudu i angažmanu pokazanima u sezoni u kojoj je vodio sastav, kao i na izvrsnom odnosu prema članovima, navijačima, upravnom odboru i zaposlenicima tijekom ovog razdoblja”, priopćio je klub iz grada Pamplone.

Lisci je godinu dana proveo na klupi Osasune s kojom je zauzeo 17. mjesto, jedno iznad zone ispadanja. Prije mjesec dana se momčad borila za poziciju koja bi ju odvela u europsku Konferencijsku ligu, ali uslijed serije poraza i bodovne izjednačenosti u donjem dijelu tablice, strepila je za ostanak u posljednjem kolu.

To je njen najslabiji rezultat od kada je u listopadu 2020. došao Budimir (34) iz Mallorce. Dosad je njen najlošiji rezultat bilo 11. mjesto, a najbolje 7. tijekom tog razdoblja.

Hrvatski reprezentativac je završio sezonu kao treći strijelac španjolskog prvenstva sa 17 pogodaka. Ispred njega su Vedat Muriqi iz Mallorce s 23 i Kylian Mbappe iz Real Madrida s 25 golova.

Zasad je nepoznato tko će zamijeniti Liscija na klupi Osasune. On je prije godinu dana došao na El Sadar nakon što je bio uspio s drugoligašem Mirandesom ući u finale doigravanja za prvu ligu, a nakon što je Vicente Moreno odlučio napustiti Osasunu.