Budimir poručio da se osjeća odlično pa otkrio što im je izbornik rekao na sastanku uoči Kolumbije

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir (34) rekao je da se dobro osjeća uoči utakmice s Kolumbijom te da će nastojati zadržati dobru golgetersku formu do Svjetskog prvenstva.

“Super je prošao put, u Amsterdamu smo počeli skupljati sa svih strana, nisam ni znao da će nas biti toliko”, rekao je u obraćanju medijima o dolasku reprezentativaca u američki grad Orlando u ponedjeljak.

Poručio je da nema problema s vremenskom razlikom pa bi noćas trebao biti spreman u 0.30 sati za utakmicu po hrvatskom vremenu.

“Nemam problema, probudio sam se u 5.40 sati ujutro odmoran”, izjavio je.

Procurio sastav Vatrenih?! Dalić računa na ovih 11 protiv Kolumbije VIDEO / Joe Šimunić za SK: ‘Gvardiola nikad ne bih stavio na beka, a Dalić u napadu ima jedan dobar ‘problem’

Budimir, napadač španjolskog prvoligaša Osasune, zadovoljan je što je Hrvatska osigurala na vrijeme plasman na Svjetsko prvenstvo pa se može u SAD-u pripremati s Kolumbijom i Brazilom.

“Rekao je izbornik baš danas na sastanku da su kvalifikacije bile odlične, zapravo povijesne. Kvalifikacije su nam omogućile da budemo ovdje, u nešto drugačijem aranžmanu, ali je super biti ovako unutar reprezentacije. Svi se veselimo utakmicama s Kolumbijom i Brazilom”, poručio je.

Budimir je ove sezone zabio 16 golova u 34 nastupa za Osasunu, a sada se nada nastavku dobre forme u hrvatskoj reprezentaciji.

“Trebam nastaviti trenirati, raditi i željeti. Veseliti se svakoj utakmici. To je bitno. Ta želja da budeš na terenu i da se veseliš pomagati svojim suigračima, klubu i sebi. To je pravi put za šesti mjesec i početak Svjetskog prvenstva”, rekao je.

Izbornik Zlatko Dalić i pomoćnik Vedran Ćorluka posjetili su ga prošli mjesec u Pamploni, gdje su gledali pobjedu od 2-1 nad Real Madridom. Budimir je zabio gol.

“Počašćen sam što je izbornik bio u Pamploni. To je bio veliki dan. Mislim da 20 godina nismo bili pobijedili Real Madrid pa bi izbornik češće trebao dolaziti. On predstavlja sve nas Hrvate u nogometu”, izjavio je Budimir.

“I sam izbornik mi je prenio da je bio zadovoljan kako je sve bilo u klubu. Osjećam se također i što je klub prepoznao to. Jako nas cijene te im je bio važan dolazak izbornika i Vedrana. Sve je bilo na visini”, dodao je.

Dalić je posjetio i hrvatske igrače u Italiji i Njemačkoj.

Upitan čega se sjeti na spomen Brazila, peterostrukog svjetskog prvaka s kojim će se za pet dana suočiti u Orlandu, odgovorio je da je to četvrtfinale s prošlog Svjetskog prvenstva u kojem je Hrvatska pobijedila boljim izvođenjem jedanaesteraca.

“Budi osmijeh, taj trenutak kada vidiš da se svi zajedno branimo, branimo ono naše. A tek ono slavlje nakon Bruninog pogotka i one nada da možemo. Pa tek penali…”, rekao je.