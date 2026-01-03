Budimir nastupom protiv Bilbaa srušio klupski rekord star 10 godina

Podijeli :

xRicardoxLarreinax

U susretu 18. kola španjolskog nogometnog prvenstva Osasuna i Athletic Bilbao su odigrali 1-1, a za domaćine je do 76. minute igrao hrvatski napadač Ante Budimir.

Domaćin je poveo u 34. minuti sjajnim golom Rubena Garcije iz slobodnog udarca, a izjednačio je Gorka Guruzeta u 71. minuti.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir igrao je za Osasunu do 76. minute kada ga je zamijenio Raul Garcija. Travnjak El Sadra napustio je uz ovacije nakon što je postao stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti Osasune.

Bio je to Budimirov 198. nastup u dresu kluba iz Pamplone, a postigao je ukupno 79 golova. Do sada je dijelio rekord s iranskim veznjakom Javadom Nekounamom.

Osasuna se trenutačno nalazi na 12. mjestu sa 19 bodova, dok je Athletic osmi sa 24 boda.