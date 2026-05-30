Budimir: Engleski popis nas ne zanima, gol na Svjetskom bio bi kruna karijere

Vojko Basic CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme u Rijeci, gdje će danas u 12:00 održati konferenciju za medije. Pred novinare su izašli Martin Baturina te Ante Budimir, dvojica igrača na koje se ozbiljno računa u nastavku reprezentativne akcije.

Utakmica protiv Belgije, koja je na rasporedu 2. lipnja u 18 sati na Rujevici, bit će prvi ozbiljan test u završnoj fazi priprema, dok će Hrvatska nogometna reprezentacija 7. lipnja u 20:45 u Varaždinu igrati protiv Slovenije u posljednjoj domaćoj provjeri prije odlaska u SAD.

Na Svjetskom prvenstvu Hrvatska nogometna reprezentacija čeka skupina L, u kojoj će igrati protiv Engleske, Paname i Gane.

Prvi susret Hrvatska igra 17. lipnja u 22 sata protiv Engleske u Dallasu/Arlingtonu, zatim 24. lipnja u 1 sat iza ponoći protiv Paname u Torontu, dok grupnu fazu zaključuje 27. lipnja u 23 sata protiv Gane u Philadelphiji.

Je li vrijeme za prvi gol na Mundijalu?

“Naravno da bih to želio, želim iskusiti taj trenutak. Ovo je za mene drugo Svjetsko prvenstvo i volio bih na njemu zabiti i osjetiti važnost trenutka.”

Kakva je situacija u klubu?

“U Pamploni i Osasuni se osjećam odlično, imam kontinuitet. Na mjestu sam gdje želim biti i uživam u nogometu. Imam priliku igrati na najvećoj sceni i status mi je odličan. Vezan sam uz Osasunu, nigdje nisam proveo toliko godina kao tamo. Tražim motive kako bih i dalje držao formu.”

Gdje vam je medalja s prošlog Svjetskog prvenstva?

“Naravno da znam gdje mi je medalja sa Svjetskog prvenstva, nažalost, imam puno mjesta za nove medalje (smijeh). Prostor nije problem.”

Koliko vas večeras navija za PSG, a koliko za Arsenal?

“Mislim da nas čeka jako uzbudljiva utakmica, dvije različite ekipe i različiti stilovi. Mislim da ćemo uživati u utakmici.”

Je li vas iznenadio popis Engleske?

“Englezi pokazuju iz godine u godinu koliko Premier liga raste. Imaju prednost, u njihovoj ligi je najviše novca i najkompetitivnija je na svijetu. Što se popisa tiče, biraju između Ferrarija i Porschea. Odlični su i imaju veliki roster, to je na njihovom izborniku, nije naš problem.”

Mnogi misle da će ovo Svjetsko prvenstvo donijeti revoluciju u taktičkom smislu. Koliko se uloga napadača i veznjaka mijenjala kroz godine?

“Ne treba raditi mistiku oko jednostavnih stvari. Nogomet se igra u dva smjera na svakoj poziciji, uključujući i golmana. Od svakog se očekuje da igra u fazi napada i obrane, pa tako i od napadača. Kad si u tom procesu kao ja, prirodno je, takvi su zahtjevi.

Radimo to iz godine u godinu, utakmicu za utakmicom. Kada gledam napadače, svaki izbornik očekuje da zabiješ gol. Treba naći balans u tome. Možemo se vratiti na 2018. kada je Giroud bio bez gola, a Francuzi su osvojili Svjetsko prvenstvo, nešto je očito radio dobro. Niti obrana igra samo obranu, niti napadač samo zabija.”