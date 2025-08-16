Brojke koje pokazuju koliko je Hajduk neozbiljno i loše vođen, europske blamaže nisu slučajnost

Podijeli :

xxAntexCizmicx by Guliver

Hajduk je još jednom ostao bez Europe nakon poraza od Dinamo Cityja, a novi neuspjeh samo je nastavak dugogodišnjeg niza razočaranja. Klub je time izgubio i značajne prihode – od UEFA-inih nagrada, punih tribina i jačih sponzorstava, do rasta vrijednosti igrača.

Brojke pokazuju razmjere upravljačkog kaosa na Poljudu u posljednja dva desetljeća. Od zadnje titule 2005. godine Hajduk je promijenio čak 13 predsjednika, 17 sportskih direktora i 33 trenera. Prosjek trajanja mandata predsjednika iznosi godinu i pol, sportskog direktora 14 mjeseci, dok trener na klupi izdrži tek oko sedam mjeseci.

Bez kontinuiteta u radu uprave i stručnog stožera klub ne uspijeva graditi stabilnu momčad ni povećavati tržišnu vrijednost igrača. Posljedica je i loš plasman na UEFA-inoj ljestvici, gdje su ispred Hajduka klubovi iz Gibraltara i Farskih Otoka.

Navijači su sve ogorčeniji, smatraju da klub živi na staroj slavi, a priče o velikom Hajduku za mnoge sve više zvuče poput mitologije. I dok svaka nova garnitura traži vrijeme i povjerenje, strpljenje među navijačima ubrzano nestaje.

Timeline Hajdukove krize (2005. – 2025.)