Brazilski golman oborio svjetski rekord

Brazilski vratar Fabio Deivson Lopes Maciel srušio je rekord bivšeg engleskog reprezentativca Petera Shiltona po broju odigranih natjecateljskih utakmica, objavio je u srijedu njegov klub Fluminense.

Deivson, 44-godišnjak je odigrao svoj 1391. utakmicu u osmini finala Copa Sudamericane, južnoameričkog ekvivalenta Europske lige, u kojoj je njegov Fluminense pobijedio Americu de Cali s 2:0 na Maracani, piše BBC.

Fabio je profesionalno debitirao 1997. godine i cijelu karijeru proveo je u Brazilu, igrajući za Uniao Bandeirante, Atletico Paranaense, Vasco da Gamu, Cruzeiro i Fluminense.

Većinu nastupa imao je u dresu Cruzeira (976) između 2005. i 2022. godine, dok je 150 utakmica odigrao za Vasco da Gamu, a 30 za Uniao Bandeirante.

Njegov rekordni nastup u utorak bio je njegova 235. utakmica za Fluminense.

Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Shilton je držao rekord s 1.390 odigranih utakmica, ali on tvrdi da je odigrao 1.387 utakmica, dodaje BBC.

Fabio nikada nije igrao za seniorsku reprezentaciju Brazila iako je s mladom U-19 reprezentacijom osvojio naslov svjetskog prvaka 1997.

Shilton, koji sada ima 75 godina, zabilježen je kao igrač koji je u klupskoj karijeri odigrao 1249 utakmica i upisao rekordnih 125 nastupa za Englesku, što ga dovodi do 1374 nastupa.

Prema England Football Onlineu, Shilton je 13 puta igrao za Englesku do 23 godine, što dovodi do 1387 nastupa koliko Shilton vjeruje da ima.

Klub i navijači odali su počast Fabiju prije i poslije utakmice u Brazilu dok je nosio dres s posebnom zakrpom kako bi proslavio prekretnicu.

“Moram zahvaliti svima koji su dio mog života – mom ocu, mojoj majci, mojim sestrama, mojim prijateljima, mojoj supruzi. Pokušavam biti dobro ljudsko biće”, rekao je. “Važno je pomoći svojim suigračima. Zahvalan sam, ali bez Boga ništa ne bi bilo moguće.”

Fabio se pridružio Fluminenseu 2022. godine i osvojio Copa Libertadores sljedeće godine kada su u finalu pobijedili Boca Juniors.

Također je započeo svih šest utakmica na Svjetskom klupskom prvenstvu U SAD-u, dok je Fluminense stigao do polufinala, ali je izgubio od kasnijeg pobjednika Chelseaja.

Ušao je u povijest na turniru u Sjedinjenim Državama s rekordnih 507 utakmica bez primljenog gola – pretekavši bivšeg talijanskog reprezentativca Gianluigija Buffona.

U svibnju je Fluminense produžio ugovor s Fabiom kako bi ostao u klubu do prosinca 2026., kada će imati 46 godina.