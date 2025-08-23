Brazilac oduševio na posudbu u Betisu: Sada ga žele otkupiti od Uniteda

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Brazilski nogometaš Antony je u siječnju došao na posudbu u španjolski Real Betis i nije mu trebalo previše vremena da ostavi dobar dojam. Bio je pod povećalom zbog lošijih igara u Manchester Uniteda, ali je Sevilli oduševio te ga sada žele i otkupiti.

Antony je u Manchester došao 2022. godine za skoro 100 milijuna eura (95 milijuna), ali nije ostavio dobar dojam. U 62 premierligaških nastupa zabio je tek pet golova te je upisao tri asistencije.

Natjeralo je to čelnike Uniteda da ga u siječnju pošalju na posudbu u Real Betis. Tamo je Antony eksplodirao te je u 17 nastupa u La Ligi zabio pet pogodaka, a bio je odličan i u Konferencijskoj ligi gdje je uz četiri gola upisao i tri asistencije. Na kraju je Betis poražen u finalu od Chelseaja, ali u Betisu i dalje računaju na Antonyja.

Oni sada pregovaraju s Unitedom oko cifre te bi Brazilac od ove sezone opet mogao braniti zeleno-bijelu boju Betisa.