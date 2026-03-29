‘Brazil je jedna od najvećih reprezentacija na svijetu, ali nadamo se pobjedi’

“Kolumbija je ozbiljna ekipa, što se i vidjelo protiv nas. Mi jesmo isprobavali novi sustav, ali vidjeli smo da oni prema naprijed imaju igrače vrhunske klase i da su stvarali svoje šanse. Drago mi je da smo dobro odgovorili nakon primljenog pogotka, pokazali karakter, vratili se u utakmicu i naposljetku pobijedili”, rekao je Jakić.

Smolčić: Brazil? U sredini imamo veću kvalitetu pa me ne bi čudilo da preuzmemo posjed

“Brazil je jedna od najvećih reprezentacija na svijetu i sigurno nam je drago da igramo protiv njih. Ipak, dat ćemo sto posto i pokušati pobijediti. Na prijateljskim utakmicama gradi se samopouzdanje i nadamo se pobjedi”, dodao je.

Za kraj se osvrnuo i na atmosferu u momčadi:

“U reprezentaciji je uvijek odlična atmosfera. Svi želimo doći jer pričamo našim jezikom. Uvijek je lakše kad si u svom okruženju, a pogotovo sad nakon pobjede nad Kolumbijom nema se što prigovoriti.”