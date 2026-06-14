Brazil i Maroko remizirali u odličnoj utakmici Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Adam Hunger) via Guliver Image

U prvoj utakmici skupine C na Svjetskom prvenstvu Brazil i Maroko su na MetLife stadionu u New Yorku odigrali najbolju utakmicu dosadašnjeg tijeka turnira. Nakon uzbudljivog prvog poluvremena, drugo je bilo nešto lošije, a susret je na kraju završio 1:1.

Maroko je furiozno krenuo u susret protiv najuspješnije reprezentacije u povijesti svjetskih prvenstava. U 21. minuti uspjeli su nakon savršene lopte Brahima Diaza za Ismaela Saibarija stići do prednosti.

Veznjak Reala dodao je sadašnjem igraču PSV-a, a budućem igraču Bayerna, a debitant na SP-u prebacio je Alissona za 1:0 Maroka.

Dominacija sjevernoafričke zemlje nastavila se i u idućim minutama te su bili bliže drugom golu, nego li Brazil izjednačenju. Međutim, individualna kvaliteta Selecaa isplatila se u 32. minuti.

Bruno Guimaraes pronašao je Viniciusa Juniora na lijevoj strani, a zvijezda Reala potom je nevjerojatnim driblingom i sjajnim udarcem pogodio za 1:1. S tim rezultatom se otišlo na predah.

U drugom poluvremenu stanje na terenu se primirilo. Ulogu u tome imale su česte izmjene, ali i manjak rizika kod obje reprezentacije. Tako do kraja susreta nismo vidjeli puno prilika, a samim time ni golova. To je značilo da je susret završio 1:1 i obje ekipe su se morale zadovoljiti s bodom.

U tri ujutro će prvo kolo skupine C zaključiti Haiti i Škotska. U drugom kolu Maroko će igrati sa Škotskom dok će Brazil odmjeriti snage s Haitijem.