Braga preokretom protiv Mađara prva izborila četvrtfinale Europa lige

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira via Guliver

Nogometaši portugalske Brage izborili su plasman u četvrtfinale Europa lige nakon što su u uzvratnom susretu osmine finala pobijedili Ferencvaros s 4-0, nadoknadivši tako 0-2 poraz iz Budimpešte.

Portugalci su već u prvom poluvremenu nadoknadili zaostatak, a potom u nastavku potvrdili prolaz.

Braga je povela u 11. minuti golom Ricarda Horte, četiri minute kasnije Florian Grillitsch je zabio za 2-0, da bi Gabri Martinez u 34. povećao na 3-0. Horta je u 53. postavi konačnih 4-0.

Za goste je od 59. minute zaigrao hrvatski napadač Franko Kovačević.

Bragu u četvrtfinalu čeka bolji iz dvoboja Panathinaikosa i Real Betisa. Grčki sastav je u prvom susretu slavio s 1-0.