Bračun za SK: Boli me što se Dinamo nije barem ‘pofajtao’ s Betisom

Milivoj Bračun, legendarni Dinamov nogometaš, za Sport Klub je dao svoj komentar nakon još jednog teškog poraza Modrih.

Dinamo je u 6. kolu Europske lige na Maksimiru izgubio od Betisa 3:1, a svi golovi primljeni su u razmaku od samo sedam minuta. Već do odlaska na odmor bilo je jasno da će utakmica biti izgubljena (0:3), dok je pred sam kraj dvoboja Galešić tek ublažio konačni rezultat.

Bio je to Dinamov treći uzastopni poraz u Europskoj ligi, s gol-razlikom 1:10!

Gospodine Bračun, kako ste vidjeli ovu utakmicu?

“Nažalost, odgledao sam cijelu utakmicu. Kako je meni to izgledalo? Opet ima puno rotacija u momčadi što znači da trener Kovačević nema standardnih prvih 11. I to se osjetilo odmah na početku. OK, nekih 15-ak minuta su dobro držali, slično kao u Španjolskoj nedavno, a nakon toga uslijedio je raspad sistema! Najgore je kad vam nesigurnost uđe u ekipu, a kad se tako nešto dogodi jedini je spas što prije zatvoriti sezonu i odmah se baciti na pripreme za proljetni dio i krenuti graditi sve ispočetka.“

Što očekujete tijekom zimske stanke kad su pojačanja ili točnije promjene u momčadi u pitanju?

“Kao prvo, psihološki trebaju svi očistiti glave i pripremiti se za utakmicu protiv Rumunja (bivša Steaua, op.a.) koje Dinamo dočekuje na Maksimiru krajem siječnja. S njima sigurno možemo igrati, a ako dobijemo onda će biti lakše s Dancima (Midtjylland). Mislim da s obje momčadi možemo igrati.“

U posljednje tri europske utakmice Dinamo jako loše izgleda, ima gol razliku 1:10 i ta tri poraza su pokazala sve nedostatke?

“Trenutno momčad Dinama nije na tom nivou da može uhvatiti pravi europski ritam. Kao što se moglo čuti u izjavama, Kovačević je to shvatio i sad treba raditi na selekciji.“

Koje su po Vama ključne pozicije koje bi trebalo malo pojačati ili popraviti u Dinamu?

“Od zadnjega u obrani do veznog reda. Po meni su bočne pozicije ključne jer teško je očekivati od mladog Mikića da radi razliku jer su ipak prevelike utakmice za njega da na njima učio. S tako mladim igračem treba ići postepeno i učiti. Uči se na slabim utakmicama, a ako je uz top još dobar rezultat, još bolje! Jer u tim tzv. slabijim utakmicama na njemu nije toliki pritisak. Evo, Dinamo sad u HNL-u ima Slaven Belupo i Lokomotivu prije zimske pauze pa ćemo vidjeti kako to izgleda.“

Poznato je kako je Noa Mikić dobio priliku zbog ozljeda ljetnih pojačanja Morisa Valinčića i Matea Lisicu. To se itekako osjeti u igri?

“Tu se postavlja pitanje zašto nema prave alternative i moraš gurnuti klinca u vatru, a to je problem. Zašto Francuz (Pierre-Gabriel, op.a.) ne igra? Jer ta kombinacija, ili Valinčić ili Pierre-Gabriel, bila bi jako dobra, a ovako ispada kako su zbog ozljede desnog bočnog ušli u veliki problem.“

Što još reći o novom europskom porazu, a da nismo?

“Odmah nakon utakmice sam s prijateljima i znalcima sve analizirao. Kao prvo, mislim da Dinamu fali jedan pravi golgeter kao što je recimo Ramón Miérez koji je sjajno igrao u Osijeku. Kao drugo, napadači koje ima Dinamo nisu po ničemu odskočili, a Hoxha je nekako probijao sve na silu, a vidjelo se da niti jednom nije ostao u situaciji jedan na jedan. Zašto? Jer su ga protivnici svaki puta duplirali.“

Može li Dinamo s ovom momčadi barem do domaćih trofeja, kupa i prvenstva?

“Moj je dojam da ovi porazi u Europi nekako negativno djeluju na momčad, ali to nije ništa novo jer je Dinamo i prije prolazio takve situacije. Osvojiš prvenstvo i sve je OK, ali čim u Europi izgubiš jednu, dvije utakmice odmah u ekipu uđe nesigurnost i priča se o promjenama. Dakle, sad treba što prije pauza i bit će sve OK. Dinamo je nedavno imao četiri, pet reprezentativaca kao što su Pjaca, Petković, Baturina, Sučić i još neki, a to znači da je ta ekipa bila uigrana i imala puno više kvalitete nego ova danas. Dakle, kroz pozitivnu energiju, trku, agresivnost i timsku igru ovo se može popraviti i mogli bi do trofeja.“

Trener Kovačević ima podršku čelnika Dinama, a tu pogotovo Zvone Boban. Koliko je to važno za kontinuitet i uigranost ekipe?

“Nema momčadi u Europi koja nije u problemu. Pa pogledajte Real Madrid koji čuva Mbappea u Ligi prvaka jer ih čeka Alaves u prvenstvu i moraju pobijediti kako im Barcelona ne bi pobjegla na 7 bodova razlike. Razlika je u tome što Dinamo ima tu prednost jer ima zimsku pauzu, pa može i nekog dovesti i uigrati. Dakle, ima prostora da postane opet prava ekipa.“

Vi ste 1982. imali sjajnu momčad prepunu karakternih igrača koju je Ćiro dobro posložio. Je li to bio ključ uspjeha?

“Bez daljnjega da je to bilo ključno da postanemo prvaci. A da bi ovi današnji igrači Dinamo postali zvijezde, trebaju barem dva prvenstva osvojiti! A ja bih volio da i domaći dečki dobiju priliku jer znam kako oni grizu, od malog Topića, Solde, Mikića pa i Varele koji je klinac.“

Ako Dinamo ne prođe dalje u Europi, je li to tragedija s obzirom na sjajan početak?

“Ma nije to tragedija. Važno je dobro igrati u prvenstvu u koje je Dinamo stvarno dobro krenuo. U svakoj utakmici treba ići na tri boda bez kalkulacija, a ne da nakon prvog kiksa ili vezanih poraza u Europi svi traže promjene i otkaze. Budimo realni, sve ove ekipe u Europi kao što su Lille, Betis i Celta su dosta jače od Dinama. No, mene boli što smo u zadnje tri europske utakmice spustili gaće već nakon deset minuta. Znate kako se kaže, ajde da si se barem pofajtao, nitko im ne bi prigovorio. OK, uvijek možeš izgubiti, ali barem uvijek moraš dati sve od sebe. I kao pojedinac i kao ekipa.“