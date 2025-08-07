Boysi poslali važnu utakmicu uoči Vukovara, spremaju koreografiju za Oluju

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Nogometaše Dinama sutra čeka novi prvenstveni ispit u vidu Vukovara na Maksimiru od 21 sat.

Bit će to prva domaća utakmica Dinama u novoj sezoni nakon gostovanja kod Osijeka u prvom kolu. Uoči utakmice su se oglasili i Bad Blue Boysi. Njihovu poruku prenosimo u cijelosti:

“Na utakmici protiv Vukovara koja je na rasporedu sutra (21.00) prigodnom koreografijom obilježit ćemo 30 godina od VRO Oluja. Sve koji dolaze na sjevernu tribinu pozivamo da na svojim mjestima budu najkasnije sat vremena prije početka utakmice. Tijekom izvođenja koreografije ne dižite nikakve zastave (ukoliko ih nosite na utakmicu) i ne palite pirotehniku”, poručili su.

Podsjećamo, Plavi su na otvaranju nove prvenstvene sezone slavili protiv Osijeka na Opus Areni 2:0.