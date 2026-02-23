Boto se javio i prokomentirao stanje u Osijeku: ‘Oni su otišli, ali gospođica je i dalje tu’

NK Osijek

José Boto (59) danas spada među najuspješnije sportske direktore u Južnoj Americi.

Pod njegovim vodstvom, Flamengo je brazilski prvak i aktualni osvajač Cope Libertadores, a momčad prema Transfermarktu vrijedi 223,7 milijuna eura. Među zvijezdama su Lucas Paquetá (35 milijuna) i Samuel Lina (20 milijuna), koje je Boto doveo iz europskih klubova poput West Hama i Atletico Madrida.

Podsjetimo, iskusni portugalski stručnjak stigao je u Osijek nakon angažmana u Benfici, Šahtaru i PAOK-u s ciljem da klub napravi iskorak. No, zadržao se manje od godinu dana, napustivši klub nakon ponude Flamenga.

U Osijeku je radio u upravi bivšeg predsjednika Ferenca Sakalja, prokurista Vladimira Čohara i članice uprave Valentine Koprivnjak, ali s njima nije uspio pronaći zajednički jezik.

“Nedostaje profesionalnosti u cijelom klubu, počevši od uprave. Vlado i Ferenc su otišli, ali gospođa (Valentina Koprivnjak, op. a.) i dalje je tu. Nemaju nimalo osjećaja za ono što je moderan nogomet”, rekao je Boto sada za Index pa dodao:

“Sjećam se kada sam napustio klub – bili smo na trećem mjestu. Problem je u tome što se nogomet jako promijenio. Svi klubovi trebaju moderne ljude otvorenog uma, s novim idejama, strašću i profesionalizmom. Mislim da ljudi koji su bili na čelu prije, kao i oni sada, to nemaju, a ne vole ni ljude koji to imaju, čak ni kada su iz Osijeka. Nadam se da će se situacija popraviti, ali za mene bi bilo veliko iznenađenje ako se stvari doista poboljšaju.”

