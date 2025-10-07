Bomba iz vedra neba: Messijev dugogodišnji suigrač odlazi u mirovinu na kraju sezone

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Iako već sam odlazak u MLS naslućuje brzi odlazak u mirovinu, ljubitelji nogometa nisu očekivali vijest da će Jordi Alba otići u mirovinu na kraju sezone.

Bivši proslavljeni lijevi bek Barcelone, a sada član Inter Miamija, najavio je odlazak u mirovinu na kraju MLS sezone.

Grom je to iz vedra neba jer je u posljednjoj odigranoj utakmici Jordi Alba dominirao. U pobjedi 4:1 nad New England Revolutionom zabio je dva gola te je jednom i asistirao. Njegov Inter Miami nalazi se na trećem mjestu Istočne Konferencije te su jedni od favorita za naslov kada se uđe u playoff.

Odluka je iznenađujuća jer je Alba dvije godine mlađi od Lionela Messija koji još nije okačio kopačke o klin, a to vjerojatno neće napraviti barem još nešto manje od godinu dana jer je 2026. godine na rasporedu Svjetsko prvenstvo.

Ova odluka Albe donijet će i promjenu u kadru Miamija. Kako prenosi Fabrizio Romano, na lijevoj strani Miamijeve obrane ubrzo bi trebao ordinirati novi Španjolac, znatno mlađi Sergio Reguilon.