Bomba iz Turske: Jakirović napušta Hull i preuzima tamošnjeg velikana?!

Sergej Jakirović (48), trener Hull Cityja, našao se na listi kandidata za klupu Bešiktaša nakon smjene Olea Gunnara Solskjaera, koji je ispao i iz Europa lige i iz Konferencijske lige.
Turski velikan već je pokazao interes za hrvatskog stručnjaka, doznaje Index.
Jakirović je proljetos preuzeo Hull nakon uspješnog mandata u Kayserisporu, no odmah se suočio s problemima. EFL mu je zabranio transfere do siječnja 2027. jer je klub zakasnio s uplatom milijun funti odštete jednom premierligašu.
Bivši trener Dinama, s kojim je osvojio duplu krunu, prošle je sezone dobio otkaz nakon teškog poraza 9:2 od Bayerna u Ligi prvaka, a u Engleskoj zasad ima pobjedu, remi i poraz na startu Championshipa.
