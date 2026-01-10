Bomba iz Španjolske: Dinamo želi dovesti sina Zinedinea Zidanea?!

Podijeli :

AP Photo/Themba Hadebe via Guliver

Dinamo pokazuje interes za dovođenje golmana Luce Zidanea (27), sina legendarnog Zinédinea Zidanea.

Kako piše španjolski As, zagrebački klub navodno je spreman ponuditi oko dva milijuna eura španjolskom drugoligašu Granadi, čiji je Zidane član.

Alžirski reprezentativac nedavno je postao standardni prvotimac pod vodstvom izbornika Vladimira Petkovića, a nastupi za reprezentaciju i poziv na Afrički kup nacija dodatno su mu povećali tržišnu vrijednost i privukli interes europskih klubova.

Navodno je zanimljiv i predsjedniku Dinama Zvonimiru Bobanu. Ipak, posao je još u ranoj fazi i dijelom ovisi o situaciji s Dominikom Livakovićem.

Zidane je nogometno stasao u Real Madridu, branio za Rayo Vallecano i Eibar, a od ljeta 2024. član je Granade. Ove sezone upisao je 14 nastupa, uz četiri utakmice bez primljenog gola. Ugovor mu traje do ljeta 2027., a Transfermarkt ga procjenjuje na milijun eura.