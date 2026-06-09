Bomba iz Madrida: Real poslao ponudu od 150 milijuna eura za zvijezdu Atletica!

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Real Madrid službeno je poslao ponudu od 150 milijuna eura za napadača Atlético Madrida Juliána Álvareza, objavio je španjolski velikan.

Kraljevski klub objavio je kako je nakon sjednice Upravnog odbora ponudio spomenuti iznos za otkup registracijskih prava argentinskog reprezentativca, čime je predsjednik Florentino Pérez ispunio jedno od obećanja koje je dao tijekom nedavne izborne kampanje.

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No, odgovor gradskog rivala stigao je vrlo brzo. Atlético Madrid zahvalio je Realu na ponudi i korektnom pristupu, ali ju je odbio, pozvavši se na odštetnu klauzulu ugrađenu u Álvarezov ugovor.

Tako je prvi pokušaj Reala da dovede jednog od najboljih svjetskih napadača završio neuspješno, a ostaje za vidjeti hoće li klub sa Santiago Bernabéua poslati novu, izdašniju ponudu ili će se okrenuti drugim transfernim opcijama.