Boban već ima spremnu zamjenu za Kovačevića?! Evo koje veliko ime bi moglo preuzeti Dinamo

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je u četvrtak doživio još jedan težak poraz.

U petom kolu Europske lige Modri su kod Lillea izgubili 4:0, a više od samog rezultata zabrinula je loša igra momčadi Marija Kovačevića. Nakon novog uvjerljivog poraza ponovno su se pojavile priče o mogućoj smjeni trenera.

Jutarnji piše da je Zvonimir Boban već praktički otpisao Kovačevića te da ga može spasiti samo niz pobjeda do kraja polusezone. Ako se to ne ostvari, navodno će Boban krenuti po Matjaža Keka, kojem u prosincu istječe ugovor sa slovenskim savezom i tada bi mogao preuzeti Dinamo.

Kovačević, piše Jutarnji, trenutačno “živi na posuđenom vremenu”.