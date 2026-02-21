Boban stigao na trening Dinama, Kovačević radi promjene u sastavu za Varaždin?

Dinamo je u četvrtak na Maksimiru poražen 1:3 od Genka u play-offu za plasman u osminu finala Europa lige te je uoči uzvrata, koji se sljedećeg četvrtka igra u Belgiji, vrlo blizu ispadanja.
Između dva europska okršaja Modri u nedjelju od 15 sati gostuju u Varaždinu, gdje pobjedom žele sačuvati prednost ispred drugoplasiranog Hajduka (trenutno je +5), koji kasnije na Poljudu igra Jadranski derbi s Rijekom.
Kako prenose Sportske novosti, nakon europskog razočaranja u Maksimiru se pokušava smiriti situacija i usmjeriti fokus na prvenstvo. Nakon susreta s Belgijcima Zvonimir Boban razgovarao je s trenerom Marijom Kovačevićem, a u subotu ujutro pojavio se i na treningu kako bi pružio podršku stožeru i igračima te pokazao klupsko jedinstvo.
U svlačionici su, navodi se, svjesni loše izvedbe protiv Genka. Bilo je samokritike, ali i poruke optimizma – “Glave gore, idemo dalje!” Iako vjeruju da u uzvratu još mogu okrenuti situaciju jer Genk ne smatraju boljom momčadi, jasno im je da je prioritet HNL i da si ne smiju dopustiti nove kikseve.
U Varaždinu se zato očekuje odlučniji i napadački Dinamo. Moguće su i promjene u početnom sastavu: spominje se da bi Niko Galešić mogao uskočiti na stopersku poziciju umjesto Sergija Domingueza, dok bi predah mogli dobiti Arber Hoxha i Fran Topić, a priliku na lijevom krilu Gabriel Vidović ili Cardoso Verela te Monsef Bakrar na desnom.
