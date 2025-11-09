Boban sazvao hitan sastanak u Dinamu, igrači žestoko raspravljali nakon poraza u Puli?!

Nogomet 9. stu 202522:19 0 komentara
xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo je ponovno posrnuo – poraz 1:2 od Istre u Puli dodatno je produbio krizu i nezadovoljstvo među navijačima, a sve se više dovodi u pitanje pozicija trenera Marija Kovačevića.

Predsjednik Zvonimir Boban pratio je utakmicu s tribina uz Velimira Zajeca i članove Nadzornog odbora te je, vidno razočaran, odmah nakon susreta otputovao u Zagreb razmišljajući o mogućim potezima.

Igrači su u svlačionici ostali više od dva sata, gdje je, prema tvrdnjama 24sata, održan žestok sastanak.

Istodobno, sve su glasnije priče o Kovačevićevoj smjeni. Boban je za ponedjeljak ujutro sazvao hitan sastanak stožera na kojem bi se trebalo odlučiti o trenerovoj budućnosti.

“Ja sam trener, svjestan sam svega, znam kako je kad nema rezultata. Ne razmišljam o tome, kako bih živio kad bi mi to bilo u glavi. Radim najbolje što mogu, drugi odlučuju o mojoj budućnosti”, rekao je Kovačević nakon poraza u Puli.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet