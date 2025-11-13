Boban razriješio dokapetane Dinama, evo tko preuzima tu ulogu!

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Zvonimir Boban jučer je razgovarao s igračima o porazu od Istre u 13. kolu HNL-a.

“Istru trebate pobijediti i bez trenera. Ne želim čuti nikakve prigovora, izraze nezadovoljstva statusom, naročito ne prema treneru Mariju Kovačeviću”, rekao im je predsjednik Dinama uoči treninga.

Kako doznaje Večernji list, bio je ljut zbog ponašanja nekoliko nogometaša i razvlastio dokapetane Sandra Kulenovića i Ivana Nevistića.

Umjesto njih, tu ulogu preuzimaju Scott McKenna i Miha Zajc, dok Josip Mišić ostaje kapetan.