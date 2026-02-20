Boban pozvao Kovačevića na sastanak nakon novog poraza u Europi, evo što mu je rekao

Dinamo je u prvoj utakmici play-offa za plasman u osminu finala Europa lige izgubio 3:1 od Genka. Momčad Marija Kovačevića ponovno je ostavila slab dojam u Europi te je, izuzev kratkog razdoblja krajem prvog poluvremena, bila uglavnom bezopasna. Genk je to iskoristio i s uvjerljivom prednošću dočekuje uzvrat u Belgiji.
Prema pisanju Sportskih novosti, takva predstava nije se svidjela predsjedniku Uprave Zvonimiru Bobanu, koji je nakon susreta pozvao Kovačevića na razgovor.
“Igra Kovačevićeve momčadi, što zaista nije bilo iznenađenje, nije mu se svidjela. Posebno ziheraški, plašljivi pristup, bez agresije, žestine, siline. To je jasno kazao Kovačeviću, zahtijevajući od trenera da njegova momčad mora igrati napadački nogomet, a ne onaj koji se igrao protiv Genka, a i ne samo protiv Belgijanaca.
Nije to prvi put da je Boban kazao Kovačeviću da se primi napadačkog nogometa. Isto mu je kazao kad ga je doveo za trenera Dinama. Jer, sasvim je jasno, Kovačević je doveden da mu momčad igra napadački, a ne da se brani i čeka što će se događati na terenu. Nakon utakmice s Genkom, Boban je osjetio potrebu da mu to ponovi. Bio je sasvim jasan i poslao je poruku treneru. Je li trener shvatio Bobanovu poruku? Vidjet ćemo uskoro…”, navodi se u tekstu.
Dodaje se u tekstu da unatoč lošoj predstavi protiv Genka, Kovačevića pozicija kao glavnog trenera uopće nije upitna.
