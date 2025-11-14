Boban o sjajnom dinamovcu: ‘Imamo masu ponuda za njega, najbolji je u ligi’

Među njima našlo se i ono o Sergiju Dominguezu (20), španjolskom stoperu koji je briljirao na početku sezone, ali nakon povratka od ozljede ne igra na istoj razini.

“To je bio prvi stadij istegnuća, ali nismo htjeli riskirati. Možda je to samo psihološki što igra ‘zamotan’. Nije mu ništa”, rekao je Zvonimir Boban, a onda otkrio:

“Imamo masu ponuda za Domingueza, nećemo ga sad prodati ove zime, najbolji je stoper lige.”