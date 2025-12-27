Boban novog napadača za Dinamo pronašao u – Japanu?!

Podijeli :

Marcelo Ryan (23) uskoro bi mogao zaključiti svoju epizodu u japanskom nogometu i okrenuti se novom izazovu u karijeri.

Brazilski napadač visok 188 centimetara stigao je 2022. u Yokohamu, 2024. prešao u Sagan Tosu, a ovu sezonu odradio na posudbi u FC Tokyu. Posudba mu istječe krajem godine, baš kao i ugovor sa Sagan Tosuom, koji je ispao u drugu ligu pa je izvjesno da novi ugovor neće potpisati.

Kako doznaju Sportske novosti, Ryan je velika želja Zvonimira Bobana, koji ga je pokušao dovesti još tijekom ljeta, no tada su Japanci tražili previsoku odštetu. Sada, kada 23-godišnji Brazilac postaje slobodan igrač, Dinamo ima znatno povoljniju pregovaračku poziciju, iako financijski uvjeti i dalje ostaju važan faktor.

Dinamo nije jedini zainteresiran jer se tijekom ljeta spominjao i interes São Paula, koji je tražio zamjenu nakon ozljede Andre Silve, no taj posao nije realiziran zbog odbijanja FC Tokyja da ranije prekine posudbu.

Ryan je izraziti centarfor, snažan, brz za svoju visinu i opasan u skoku, ali i igrač koji prvenstveno gleda prema golu. U dresu FC Tokyja postigao je osam pogodaka u J1 ligi i ukupno 13 u sezoni, uz tek jednu asistenciju. Upravo takav profil napadača mogao bi značajno promijeniti odnose u Dinamovoj svlačionici.

U slučaju njegova dolaska, Sandro Kulenović teško bi zadržao status u Maksimiru, dok bi i Dion Drena Beljo dobio ozbiljnu konkurenciju za mjesto prve “devetke“.