Boban: Kovačević ostaje trener! Nezadovoljni? I ja sam bio takav u Milanu

Damir Krajac CROPIX via Guliver Images

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban dao je intervju HRT-u, što mu je prvi razgovor za domaće medije otkako je preuzeo tu funkciju, izuzev onog za klupsku stranicu. Razgovor je stigao u trenutku kada se Dinamo nalazi u krizi, s tek dvije pobjede u posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima.

Podsjetimo, nakon 13 kola SuperSport HNL-a Dinamo zaostaje četiri boda za vodećim Hajdukom, a u posljednje četiri utakmice u svim natjecanjima upisao je tri poraza. U prvenstvu je izgubio na gostovanjima kod Vukovara i Istre, dok ga je na Maksimiru u Europa ligi teško porazila Celta Vigo s 3:0.

Nakon zadnjih rezultata mnogi se pitaju ima li trener kontrolu nad svlačionicom i nad igračima.

“Ja stvarno moram biti informiran, ljudi me informiraju, ne mogu sve čitati, ne želim sve čitati i ne želim si zagađivati svakodnevicu. Pitanje je tko to piše. Pitanje je tko su ti ljudi koji pišu, zašto pišu, imaju li interes koji pišu, a ima puno ljudi koji normalno istu stvar pitaju, koji su dobronamjerni, koji jednostavno žele dobro Dinamu, žele dobro generalno i nogometu, i hrvatskom nogometu, tako da nekad moramo odvojiti neke od nekih, ali generalno imaju pravo ljudi komentirati, imaju pravo kritizirati. To je jasno, ali ispada nekad da su oni više u svlačionici, nego sami igrači”, rekao je Boban za HRT.

Mišljenja je da kad se igrači skupe i iščiste između sebe neke stvari, znači da su neki problemi postojali.

“Isto tako znači da su ih svjesni i da su imali snage suočiti se s njima i da su napravili jedan ozbiljan sastanak. Bio sam igrač, znam kako to ide, bio sam kapetan, pa sam sazivao sastanke kad je bio problem s trenerom ili kad igrači imaju osjećaj da je problem s trenerom. U ovom slučaju oni su jednostavno osjetili da ne postoji više ona energija koja je postojala na početku godine, da je to jedan krizni moment. Nadamo se svi prolazni, barem svi Dinamovci. Što prije prođe, to će biti bolje, ali idemo dalje.”

Uvjeren je da su na dobrom putu. Bobanu je taj sastanak bio jako bitan jer nisu pozvali trenera na sastanak.

“Oni su jednostavno rekli da žele između sebe raščistiti neke stvari. Farsa je velika da u velikim klubovima postoji momčadska atmosfera, da svi su prijatelji, pa ne mogu biti. Igrao sam u Milanu, igrao sam u reprezentaciji. Mi smo u reprezentaciji imali pet grupa, svaki su svoje igrali. Oni su igrali briškulu, mi smo igrali belu, oni su igrali remi, oni su se kockali navečer u casinu, a netko je radio neke druge stvari ili čitao knjige. Ali onda si na terenu pravi, jer tamo postoji viši interes. Interes u tom slučaju hrvatske reprezentacije, a u ovom slučaju Dinamo, u trećem slučaju Hajduka ili ne znam kojeg kluba. To je bitno, vratiti tu energiju koja se malo pogubila.”

Mario Kovačević je jedan od najomiljenijih likova u hrvatskom nogometu. Na pitanje smatra li da on ima tu auru, tu karizmu da ovo sve preokrene, Boban je rekao da je karizma Marija Kovačevića drugačija nego što hrvatski narod to voli.

“Generalno, kad razmišljaš o karizmi, razmišljaš o nekome tko komunicira briljantno, tko ti daje ideju nekakve super sigurnosti, koji govori nekakve velike fraze, ima neke velike poze, pa svi se zaljubljuju u njega, kasnije ga normalno razapnu i proklinju, to je tako kad si na javnim pozicijama. Moraš znati da je to tako. Mario Kovačević je puno jači čovjek nego što ljudi pretpostavljaju. On mislim da ima iznimnu snagu i puno veću nego što to ljudi mogu i primijetiti, nego što to i oda nekad. I to je nekad problem te komunikacije. Mario je prošao svašta u životu. Pobjeđivao je sa skoro svim momčadima u kojima je bio. To su isto tako ljudi. To su isto tako neki odnosi s ljudima. Svi su odnosi s ljudima isti. Bio igrač Dinama ili igrač Varaždina ili Slaven Belupa, gdje je trenirao prije. Jasno je da je Dinamo nešto drugo i da još uvijek i on uči stvari i da svi smo mi pogriješili u ovom procesu do sada, jasno da jesmo, i uprava, i igrači, i trener, negdje jesmo jer nije sve idealno.”

Zvonimir Boban je rekao kako je Dinamo možda krenuo predobro u sezonu, bolje nego što se očekivalo.

“Ja sam došao u klub 1.6., pa su već za mene i Marija govorili 3.6. da ništa ne valja, a nismo ni počeli raditi. To je tako, to je Dinamo i ljudi imaju pravo plašiti se da neće biti dobro i navijati i kritizirati. Mi moramo imati snagu to jednostavno trpjeti i ispatiti stvari i izboriti se da se vratimo na onu stazu na kojoj smo bili, oja je možda bila i malo surrealno dobra u startu s obzirom koliko se toga promijenilo.”

Dinamo je u krizi i rezultata i krizi igre. Boban je na to rekao kako je nestala ona energija koja je na početku bila na neki način čarobna i nevjerojatna i iznenađujuća.

“Nisam ni ja očekivao da će to tako ići, ali dečki su dali vjerojatno i 120%. Ta iscrpljenost odnosi danak i mentalnoj i fizičkoj energiji kroz neko vrijeme i to nam se sada dogodilo. Neki procesi integracije možda šireg kadra mogli su se dogoditi malo prije i to isto Mario nije imao iskustva, pa je isto tako, svjestan sam da se možda u tome moglo nešto bolje napraviti. Sve u redu, to su isto tako procesi.”

Naglasio je kako je početna energija malo posustala, nije više tako prisutna i mora se vratiti što prije.

“Ovo je prenisko da bi bilo prihvatljivo. Zaokret mora biti, on mora biti jako brz, mora biti konkretan i kroz rezultate. Ne mogu ga reći da ti igrači nisu individualno, osim u Vukovaru, na svakoj utakmici sve dali od sebe, ali ne postoji više ona ona kohezija, jednostavno onaj san o najvećim stvarima s Dinamom koji se mora vratiti. Možda su se zatvorili u neke svoje osobne probleme, malo individualizirali priču i to je dobar znak da su imali taj sastanak, znači da su svjesni toga i ja se nadam da ćemo krenuti opet nekim boljim stazama.”

Dolazi informacija da ima nezadovoljnika u svlačionici i da će biti aktivan zimski prelazni rok. Zvonimir Boban je istaknuo kako uvijek ima nezadovoljnika u svlačionici.

“Ja sam bio jedan od njih kad sam bio u Milanu. Van Basten nije igrao prvih šest mjeseci u Milanu, Platini se mučio, Savičević skoro dvije godine nije igrao u Milanu, koji je genijalan igrač. Svi smo mi bili nesretni, ne znali nešto, nismo davali ili nismo mogli, nas je trener vadio, nas nije stavljao u nekom periodu, tako su i naši igrači. Bitno je da onda kad izađu na teren, da su pravi. To što su nezadovoljni – koga briga. To je u opisu posla.”

Uvjeren je da se od toga stvara jedna priča, a onaj tko razumije nogomet, trebao bi je ignorirati i ne slušati.

“Postoje jednostavno neki principi funkcioniranja u nogometu koje treba respektirati, koji su tu oduvijek. Primjerice Dinamo 1982. godine. Pitajte kako su se voljeli Mustedanagić i Bručić, a onda su na terenu umirali jedan za drugoga. Koliko smo se puta potukli u svlačionici u naše vrijeme, pa smo funkcionirali sjajno. To nema veze. U jednom trenutku kada odeš na teren, onda moraš biti momčad. I sve to zaboraviš što god je. To je ono što mora postojati. Ovo je Dinamo i polu stvari se ne podnose. A taj dio je opće neizbježan. Uvijek će biti njih sedam, osam koji će biti nezadovoljni, ali bitno je da su mi u redu kad uđu. Baš me briga što su nezadovoljni, pa mora biti nezadovoljan. Odgovoran profesionalac je takav. Čovjek koji ima ambicije mora biti nezadovoljan ako ne igra. Ako je on sretan da ne igra, pa super, odi negdje drugdje.”

Na pitanje planira li mijenjati što u preijelaznom roku, Boban je rekao kako treba vidjeti jer imaju objektivan i veliki problem koji je nanio puno štete i momčadi i općenito igri, to je ozljeda Valinčića, Pierre Gabriel je ozlijeđen mjesecima i mjesecima, njemu će trebati još možda dva, tri mjeseca da se opće vrati na neku razinu nogometa koji je prihvatljiv za Dinamo.

“Neće biti toliko aktivan prijelazni rok. Već je bio ovaj sulud koji smo napravili u ljeto. Kažu da je Dinamo strašno potrošio. Potrošili smo na 18 igrača, otišlo 24, 17,5 milijuna. To je 70% Baturininog transfera. Znači, za 70% transfera od igrača koji nažalost jednostavno nije više mogao biti tu i htio je otići, iako smo ga molili da možda još godinu ostane, ja računam da bi mu to puno značilo, ali u redu, za 70% jednog igrača mi smo u principu dobili 18 novih.”

Slijede Varaždin, Lille, pa ubrzo i Hajduk. Svaka utakmica je važna u ovakvoj situaciji.

“To ja znam. Mi smo evidentno u jednoj prvoj ozbiljnijoj krizi i treba biti jak, treba imati snage, karaktera, izboriti se, vratiti se na onaj put na kojem smo bili. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Nadam se da će ovo biti već veliki preokret i sjećat ćemo se ove krize, ako Bog da, po dobru koja nas je ojačala.”

Mišljenja je kako se jedino na takav način može funkcionirati u životu i u nogometu.

“Svi mi patimo, svi znamo što se događa, žao nam je što je ovakva situacija. Teško nam je svima, nitko baš mirno ne spava, ne može, ali isto tako moramo imati snage i moramo imati karakter da se dignemo i krenemo dalje jer ova momčad ima puno kvalitete i moramo biti bolji nego što smo sada. Moramo biti oni s početka sezone. Jedino to što me brine je to što nismo imali progresiju. Znači, skoro smo bili bolji na početku sezone nego sada, to se mora preokrenuti. To su jednostavno procesi koje moramo proći – padanja i dizanja, ali moramo se vratiti na razinu Dinama”, zaključio je Boban za HRT.