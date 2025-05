Boban je čini se izabrao novog Dinamovog trenera, Plavi će za njega platiti odštetu?

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Čini se kako je Zvonimir Boban blizu odabira novog trenera Dinama. Za njega će morati platiti i odštetu, a dolazi iz hit kluba SHNL-a.

Otkriveno je tko će voditi Dinamo u sljedećoj sezoni – prema informacijama Germanijaka, klub s Maksimira dogovorio je suradnju s Mariom Kovačevićem, aktualnim trenerom Slaven Belupa. Dinamo će za njegov dolazak Koprivničanima isplatiti odštetu od 180 tisuća eura, što odgovara visini njegove godišnje plaće.

Iako je sadašnji trener Dinama Sandro Perković, očekuje se da će on sezonu odraditi do kraja, dok će Kovačević preuzeti ekipu za pripreme pred novu natjecateljsku godinu. Kovačević je na klupu Belupa sjeo u rujnu 2024., kada je klub bio u lošoj situaciji, no ubrzo je transformirao momčad u jednu od najorganiziranijih u ligi. U 31 susretu ostvario je 16 pobjeda, osam remija i sedam poraza.

Slaven Belupo trenutačno drži četvrto mjesto na ljestvici HNL-a, uz prijetnju konkurenata iz Varaždina i Pule, a pred njima je i finale Kupa protiv Rijeke.